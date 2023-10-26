HEDEP’li Beştaş: Gültan Kışanak, tutukluluk süresinin dolmasına rağmen tahliye edilmiyor

HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, azami tutukluluk süresi dolan eski Diyarbakır belediye başkanı Gültan Kışanak’ın ‘normal şartlarda tahliye edilmesi gerektiğini’ söyledi.

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Gülten Kışanak, yedi yıldız Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Beştaş, Adalet Bakanlığı’na sunduğu soru önergesinde Kürt siyasetçinin azami tutukluluk süresinin dolduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Soru önergesinde Kışanak’ın ‘örgüt propagandası’ suçlamasından yargılandığı dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği, diğer suçlardan dosyalarının da Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğu belirtildi. Kışanak’ın Malatya 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına tutuksuz devam edildiği vurgulandı.

Kışanak’ın toplam tutukluluk süresinin 25 Ekim 2023’te yedi yılını doldurduğuna dikkat çekilen soru önergesinde şunlar dendi: “Bu süre, tutuklulukta azami süre olup mahkemenin bu konuda bir takdir yetkisi de bulunmamaktadır. Gültan Kışanak’ın AYM’de bulunan bireysel başvuru dosyasına, yedi yıllık azami tutukluluk süresinin dolacağı 25 Ekim 2023 tarihinde, avukatları tarafından bir ek başvuru yapılmıştır.

Öte yandan uzun tutukluluk halleri insan hak ve hürriyetleri önündeki engellerden birisi olarak da ülke gündeminde yer alan tartışma alanlarından birisidir. Zira bir koruma tedbiri olan tutukluluk halinde aslolan ‘geçici olması’ halidir. Uluslararası mevzuatta da tutukluluk halinin gereksiz olduğu noktada sona erdirilmesi esastır. Gültan Kışanak’ın azami tutuklu bulunduğu sürenin nazara alınması hukukun gereğidir.”