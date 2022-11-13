Hedef gençler: Belçika’da içki reklamı ve satışına kısıtlama

Belçika hükümeti, gençlerin içki reklamlarına karşı savunmasız olduğunu belirterek onlara yönelik medyada reklam yasağı ve ayrıca satışını kısıtlama kararı aldı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke’nin hazırladığı yeni plan, bakanlar kurulu tarafından onaylandı.

Reklam yasağı yaygınlaştırılacak

Vandenbroucke’a göre gençler içki reklamlarına karşı savunmasız. Belçikalı bakan, bu nedenle gençleri hedef alan medyaya reklam yasağı getirileceğini açıkladı.

Alkollü içkiler için reklam yasağı, dergilerde, gazetelerde, çocuk ve gençlere yönelik filmlerin gösterildiği sinemaların yanı sıra; genç kitleye yönelik dijital medyada da yaygınlaştırılacak.

Akaryakıt istasyonlarında kısıtlama

Akşam saatlerinden itibaren de Belçika’daki tüm akaryakıt istasyonlarında her türlü alkollü içkinin satışına yasak getirilecek. Yasak, akşam saat 22:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yeni düzenlemeyle hastane kantinlerinde de alkollü içki satılamayacak. İçecek otomatlarından soğuk bira ya da şarap almak artık mümkün olmayacak, ancak hastane restoranlarında alkollü içki satışına yasak getirilmeyecek.

Ülke çapında 16 yaşından küçüklere alkollü içki satışı yasak. 16 yaşından büyükleri bira ya da şarap gibi düşük alkollü içecek alabiliyor. 18 yaşından büyüklereyse içki satışı serbest.

VRT’ye konuşan Flaman Bağımlılık Merkezi (VAD) Başkanı Hendrik Peuskens, hükümetin aldığı önlemin yetersiz olduğunu aktararak, yasağın bütün nüfusu kapsaması gerektiğini söylüyor: “Hangi medyanın gençleri hedef aldığını tanımlamak zor. Örneğin gençler, alkol reklamı olan yerlere maç izlemeye gitmiyor mu? Genel nüfusa yönelik bir reklam yasağı daha verimli olur. Bunu, sigarayla ilgili deneyimlerimizden biliyoruz.”