HDP’li vekile Meclis’te ‘Kürdistan cezası’

Meclis’te devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde HDP adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’e “Türkiye’ye demokrasi ve barış, Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” sözleri nedeniyle ceza verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmelerde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşmasının bir bölümünde “Geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye’ye demokrasi ve barış, Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Maçin’in bu ifadelerine tepki gösterdi.

Oturum başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ise tutanakları inceleyeceğini belirtti.

İlerleyen saatlerde tutanakları incelediğini belirten Bilgiç, Maçin için “Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak” gerekçesiyle Meclis’ten geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu.

Ceza talebinin kabul edilmesiyle Maçin üç gün boyunca Meclis’teki faaliyetlere katılamayacak.