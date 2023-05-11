HDP lideri Sancar: Amacımız tek adam rejimine son vermek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, amaçlarının ‘tek adam rejimine son vermek’ olduğunu söyledi.

Mithat Sancar. (AA)

HDP’nin de içinde bulunduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakının cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almıştı. Sancar, seçime ilişkin ANKA’nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Sancar, “Birinci hedefimiz için elbette tek adam rejimini temsil eden Erdoğan’ın kaybetmesi ve onun karşısındaki adayın kazanması yani. Biz de zaten bu politik hedefimiz doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladık” dedi.

AKP-MHP blokunun seçimlerde ve seçimler dışında da bir taktik izlediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

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“Strateji desek daha doğru olur. Bu strateji de şudur; bir oyun sahası kurmak, muhalefeti o oyun sahasına çekmek, oyunu kendi sahasında oynamak. Bunda başarılı olduğu zamanlar az değildir AKP’nin. Şimdi bu seçimde de benzer bir kampanya yürütüyor AKP. Oyun sahasını kendisi belirliyor ve muhalefeti oraya çekmeye çalışıyor. Muhalefet o oyun sahasına girmeye meylettiği anda tereddütler yaşamaya başlıyor. Özgüven kaybı da kitleler tarafından hissediliyor. Muhalefet bu oyun sahasına girmeyi reddettiği anda özgüveni de artıyor kendi yolunda yürüme konusunda da daha sağlam ilerliyor. Eğer bu oyun sahasına girme tuzağını boşa çıkarırsa muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter.

Biz cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını istiyoruz. Tercihimizi de onun için bu yönde kullandık zaten. Muhalefetin de AKP’nin çizdiği oyun sahasına ve kurduğu tuzaklara düşmemeye azami özen ve dikkat göstermesi gerekiyor. Böyle olursa 14 Mayıs akşamı bu iktidar gidecek.”