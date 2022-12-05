HDP’li Oluç’tan Fuat Oktay’a: Bir tek belediyemize usulsüz harcama nedeniyle dava açılmamıştır

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Aynı yalanı sürdürüyorsunuz. Bir tek belediye başkanımız bu nedenle mahkûm edilmemiştir. Bir yalan üzerine kuruyorsunuz politikanızı” dedi.

Görsel: ANKA

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Kesin Hesabı ile 2023 Yılı Bütçesi’nin tümü görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

ANKA’nın aktardığına göre Oktay, konuşmasında şunları dedi: “Belediyelerden bahsettiniz; kayyumların kamu kaynaklarının, milletimizin vergilerinin PKK/YPG’ye dağa gönderilmesini engellemesi ağrınıza gitti herhalde… Kayyumlarla milletin kaynakları milletimize, o şehrin sakinlerine gitmektedir. Zorunuza gitse de gitmese de tüm illerimizle, belediyelerimizle yerelden kalkınmaya devam edeceğiz.”

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Oktay’a şu yanıtı verdi:

“Sayın Oktay, siz başlattınız bu tartışmayı; bu bütçe boyunca da bu tartışma ile devam edeceğiz. Ben de ufak bir cevap vereyim size. Bu Kürt düşmanlığı meselesine girdiniz ya. Dört buçuk yıldır ben burada bunu konuştum, bir yalan üzerine politika inşa ettiniz. Çöktü o politika ama aynı yalanı sürdürüyorsunuz. Bir tek belediyemize usulsüz harcama, parayı halkın parasını belediye hizmetlerine değil de başka yere harcama nedeniyle dava açılmamıştır. Bir tek belediye başkanımız bu nedenle mahkûm edilmemiştir. Bir yalan üzerine kuruyorsunuz politikanızı. Kürt halkının bölgedeki iradesini gasp ettiniz ve bu gaspı örtmek için her yıl bu yalanı söylüyorsunuz.

Kayyumlarınız; yolsuzluk, usulsüzlük harcama kayyumlarıdır. Dört kere atanmış kayyumlar vardır. Merkeze alınmış kayyumlar vardır. Neden? Hırsızlık yaptıkları için, yolsuzluk, usulsüz harcama yaptıkları için. Sayıştay raporları tuğla gibi ortadadır. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları ortadadır. Sizin atadığınız kayyumlar talan, yolsuzluk ve hırsızlık kayyumlarıdır.”