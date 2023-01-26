HDP’li eski belediye başkanı Cihan Karaman, 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski Hakkari belediye başkanı Cihan Karaman, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve iki yıl önce iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılan HDP’li eski Hakkari belediye başkanı Cihan Karaman, Van Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma ilamının ardından yeniden yargılandı.

Hakkari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, Karaman ile avukatı salonda hazır bulundu.

Kendini savunan Karaman, atılı suçlamaları kabul etmedi ve hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Karaman’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına hükmetti.

‘Terör soruşturması’nda 15 Ekim 2019’da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim’de ‘silahlı terör örgütüne olmak’ suçundan tutuklanmıştı.

5 Ocak 2021’de görülen duruşmada tahliye edilen Karaman, 12 Ocak’ta ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.