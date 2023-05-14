HDP YSK temsilcisi: AKP 10, MHP 5 puan fazla gösteriliyor

HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, AA’nın doğru veri aktarmadığını ve AKP ve MHP’nin oy oranının olduğundan yüksek gösterildiğini söyledi.

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Saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liller tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor.

HDP’li Tiryaki de bu konudaki görüşlerini paylaştı. Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Herkesin rahat olması gerektiğini belirten Tiryaki, “AA’nın manüpülatif söylemlerinin hiçbirine itibar edilmesin” dedi.

Tiryaki, AA’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakı lehine yüksekten başlattığı giderek düştüğünü belirtti. Tiryaki şunları kaydetti: “Tahminiz o ki AKP’nin oy oranını gerçekte olduğundan yaklaşık yüzde 10, MHP’ninkini de yüzde 5 fazla gösteriyorlar.”

AKP ve MHP’nin muhalefetin yüksek oy aldığı yerlerde oyların itirazla yeniden sayıldığını ve sonucun bu nedenle şimdi iktidar lehine olduğunu söyledi. Tiryaki, ne yaparlarsa yapsınlar büyük olasılıkla seçimi millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını vurguladı.