HDP: Eski eş başkanlarımız bırakılmazsa Türkiye’ye yaptırım uygulanacak

HDP’nin açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı verdiği eski eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye eylülde yaptırım uygulanacağı belirtildi.
HDP’nin Twitter’daki açıklaması şöyle:
*Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler ve üyesi olduğu kurumların tüm uyarılarına rağmen AKP yargısı önceki dönem eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve rehin tutulan arkadaşlarımızı serbest bırakmıyor.
*Şimdi de eylül ayına kadar serbest bırakılmamaları durumunda Türkiye yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Rehine siyasetinden vazgeçin arkadaşlarımızı serbest bırakın!
İki siyasetçi, Kasım 2016’da tutuklandıktan sonra görüşmelerinin cezaevi yetkilileri tarafından ses ve video kayıtlarının alınmasına itiraz etmiş, iç hukukta sonuç alamayınca konuyu Avrupa İnsan Haklaı Mahkemesi’ne (AİHM) taşımıştı.
Başvuru önceki gün karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine hükmetmişti.