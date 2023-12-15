HBO’nun en uzun soluklu komedisi 24 yılın ardından sona eriyor

HBO’nun Emmy ödüllü komedi dizisi ‘Curb Your Enthusiasm’ 24 yılın ardından 12’nci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: HBO

‘Seinfeld’in yaratıcısı Larry David’in kendisinin huysuz bir versiyonunu canlandırdığı Curb Your Enthusiasm, 1999’da bir saatlik bir kurmaca belgesel olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Tıpkı Seinfeld’da olduğu gibi günlük olay ve tuhaf durumlarla dalga geçen bir mizah anlayışına sahip dizi, HBO’nun en uzun soluklu komedisi oldu.

Larry David sana veda ediyorum

Larry David 12’nci sezonla birlikte dizinin sona ereceğini açıkladı:

“Curb sona ererken, nihayet bu ‘Larry David‘ karakterinden kurtulma ve Tanrı’nın olmamı istediği insan olma fırsatına sahip olacağım – bu kötü huylu karakteri canlandırarak raydan çıkana kadar olduğum düşünceli, nazik, şefkatli insan. Ve böylece ‘Larry David’ sana veda ediyorum. İnsan düşmanlığın özlenmeyecek. Benimle temasa geçmek isteyenler Sınır Tanımayan Doktorlar’dan bana ulaşabilirler.”

He's the last of his kind.



The final season of #CurbYourEnthusiasm premieres February 4 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/bk56l90EDx — HBO (@HBO) December 14, 2023 HBO, sosyal medya hesaplarından dizinin yeni sezon afişini ‘Türünün son örneği’ sözleriyle paylaştı.

Veda etmek çok zor

HBO’nun CEO’su Casey Bloys’sa veda etmenin çok zor olduğunu belirtti: “Curb Your Enthusiasm gibi televizyonda ve komedide iz bırakmış, çığır açan, son derece komik ve ikonik bir diziye veda etmek çok zor.”

Yayınlandığı süre boyunca 51 adaylık elde ettiği Emmy’den ikisini kazanan dizi ayrıca bir Altın Küre ödülü ve beş selamlama aldı.

Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, J.B. Smoove, Richard Lewis, Ted Danson, Vince Vaughn ve Tracey Ullman’ın da yer aldığı final sezonu 4 Şubat’ta başlayacak ve 10 bölümden oluşacak.