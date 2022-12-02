Hazine’den tahvil ihracı: Yarıdan fazlasını Ortadoğulu yatırımcılar aldı

Hazine bu yılki dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsi Ocak 2028 vadeli tahvilin yeniden ihracında 2 milyar dolar borçlandı.

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Hazine, ihraç tutarının 8 Aralık’ta hesaplara gireceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcının, artırım tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdiği belirtilerek, “Tahvilin yüzde 55’i Ortadoğu, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 13’ü ABD, yüzde 6’sı diğer ülkeler ve yüzde 4’ü Türkiye’deki yatırımcılara satılmıştır” dendi.

Kupon oranı yüzde 9,875, getirisi de yüzde 9 olan ihraçla Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam tutarı 3,5 milyar dolar oldu.

Hazine son ihraçla birlikte bu yıl uluslararası piyasalarından toplam 11 milyar dolar olarak öngördüğü borçlanmayı da tamamlamış oldu.