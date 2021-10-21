Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘gri liste’ açıklaması: En kısa sürede çıkılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) bağlı Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’yi ‘gri liste’ye alması hakkında açıklama yaptı: “Ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır.”

Fransa’nın başkenti Paris’te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele’de ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri liste’ye almıştı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır.”