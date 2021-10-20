Merkez kararıyla aynı gün: Türkiye, FATF tarafından ‘gri liste’ye alınabilir

Financial Times’ın (FT) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye, küresel bir finans gözlemcisi olan ve OECD bünyesinde kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ‘gri liste’ye alınabilir.

Habere göre Türkiye ‘kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı’ için ‘gri liste’ye alınmak isteniyor.

Türkiye, AB Konseyi’nin vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren listesinde de ‘gri’de.

Perşembe günü Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek FATF toplantısında alınması beklenen kararın Türkiye’nin son zamanlarda zaten sınırlı olan yabancı sermaye çekme kabiliyetini daha da tehlikeye sokabileceği düşünülüyor. FT, 39 üyenin katılacağı toplantıda Türkiye’nin listeye alınmasının ‘kuvvetle muhtemel’ olduğunu duyurdu.

Gri liste olarak bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor. Listeye giren ülkeler, kurum tarafından özel bir şekilde izleme ve takip işlemine sokuluyor.

Türkiye’nin gri listeye alınması, AB Konseyi’nin ‘kara listesine’ sokulması için baskı unsuru olacak.

Mayıs ayında yapılan bir IMF araştırması, FATF gri listesinin bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde ‘büyük ve önemli derecede olumsuz bir etkiye’ sahip olduğunu ortaya çıktı.

Kararın alınacağı toplantıyla aynı gün Türkiye’de Merkez Bankası’nın da faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Merkez Bankası’nda görevden almalara gitmesi bu beklentiyi güçlendirmişti. Bu drum dolarda her gün yeni bir rekor seviyeye neden oluyor.