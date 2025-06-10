Hazine 97 milyar 855 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı üç ihalede 97 milyar 855,4 milyon lira borçlandı.

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İlk ihalede, dokuz ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 44,5, bileşik faiz ise 46,81 oldu.

İkinci ihalede, dört yıl (1554 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz 34,85, bileşik faiz ise 37,88’di.

Üçüncü ihaledeyse yedi yıl (2464 gün) vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz 22,61 oldu.

Böylece Hazine, üç ihalede, toplam 97 milyar 855,4 milyon lira borçlandı.