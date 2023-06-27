Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

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Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Dünya gazetesinin aktardığına göre bakanlık, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde temmuzda 141,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94 milyar liralık, ağustosta 141 milyar liralık iç borç servisine karşılık 96 milyar liralık, eylülde 72,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 33 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 95 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın ise 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Temmuzda 164,5 milyar, ağustosta 157,3 milyar ve eylülde 92,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 59,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.