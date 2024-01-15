‘Hayvana eziyet’ davasında karar: Kediye tazminat ödenecek

Fransa’da mahkeme ‘hayvana eziyet’ davasında kediye 100 avro (3 bin 298 lira) tazminat ödenmesine hükmetti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

‘Türünün ilk ve tek örneği’ karar hayvanseverlerce memnuniyetle karşılandı.

Le Parisien’in haberine göre Lille Ceza Mahkemesi, ‘Lanna’ isimli kedinin geçen temmuzda çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibi hakkında ‘hayvana eziyet’ suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.

Yaklaşık bir yaşındaki kediyi, otizmli çocuğunu tırmaladığı için eziyet ederek öldürdüğünü itiraf eden sanık sekiz ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı, evcil hayvan sahiplenmesi yasaklandı.

Öte yandan mahkeme, sembolik bir karara imza atarak eziyet gören kediye 100 avro (3 bin 298 lira) tazminat ödenmesine hükmetti.

Davaya taraf hayvan hakları savunucusu avukat Graziella Dode, kararı ‘hayvan haklarının gelişimi’ yönünde atılan bir adım olarak değerlendirdi.

Poitiers Üniversitesi Hukuk Profesörü Fabien Macrhadier, mahkemenin ‘hayvanı bir kişi gibi değerlendirdiği’ kararıyla, bundan böyle üreme ve tıbbi tedavi için hayvanlara uygulanan yöntemlerin de sorgulanacağına işaret etti.

100 avroluk tazminatın nereye ödeneceğine ilişkin bilgi verilmedi.