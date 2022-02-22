Hayvan otlatırken rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürmek için baraj kapakları kapatıldı

Diyarbakır’da rahatsızlanan hasta, su seviyesi yüksek olan Karakaya Barajı’nın kapakları kapatıldıktan sonra tekneyle karşıya geçirilerek hastaneye götürüldü.
Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesi’nin Torte mezrasında yaşayan böbrek hastası Ramazan Aslancan (56), hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanınca Sağlık Komuta Merkezi’nden yardım istedi.
Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı’nın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle Aslancan’a ulaşmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Su seviyesinin düşürülmesi için Devlet Su İşleri’yle (DSİ) görüşülerek, barajın kapaklarının kapatılması sağlandı. Daha sonra tekneyle karşıya geçirilen hasta, ekiplerce ambulansa alındı.
Aslancan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.