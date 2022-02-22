Hayvan otlatırken rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürmek için baraj kapakları kapatıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını Diken’e değerlendiren Rusya analisti Aydın Sezer, Türkiye’nin mevcut tablodan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Sezer’e göre, sözleşmelere bağlanan doğal gaz tedarik sürecinde sorun yaşanmayacak ancak Türkiye ‘ani tepkilerden kaçınmazsa’ Rusya’yla ilişkiler olumsuz etkilenebilir.