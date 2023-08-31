Hayvan hakları platformu ‘Paw Guards’ın yöneticisi tutuklandı

Hakkında 59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, hayvan hakları ve yardım platformu ‘Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tutuklandı.

Hakkında 59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, hayvan hakları ve yardım platformu “Paw Guards”ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tutuklandı. ( Ankara Emniyet Müdürlüğü – Anadolu Ajansı )

AA’nın emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğdu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, Erdoğdu’nun saklandığı adresi belirledi.

Evden çıktığı sırada kendisini gözaltına almaya gelen polisleri fark eden ve kaçmaya çalışan Erdoğdu, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.