Hayri Kozanoğlu: Yüzde 36 oranını gerçekçi bulan kimse yok

Hatırlayalım 2023 yılı için öngörülen enflasyon oranı Merkez Bankası’na göre hala %36. Bu oranın Şubat başı yayımlanacak yılın ilk enflasyon raporunda yukarı doğru revize edilmesi durumunda, hedeflerin bir türlü dikiş tutmadığı kanısı yaygınlaşacak. Bir değişikliğe gidilmemesi halinde ise, zaten %36 oranını gerçekçi bulan kimse yok; en son yayımlanan Aralık 2023 Tüketici Güven Endeksi’ne göre 2024 enflasyon beklentisi %57 dolaylarındaydı.

Merkez Bankası’nın politika faizini önümüzdeki hafta %45’e çekip, seçim sonuna kadar beklemeye geçeceği kanısı egemen. Eğer enflasyonun hız kestiğine ilişkin bir kanı oluşmazsa, bu oran da yeterli olmayabilir. Hele toplumda gerçek enflasyonun açıklanan resmi rakamlardan daha yüksek olduğu algısı yüksekken, insanlar tüm olanaklarını seferber edip, tüketimlerini öne çekme eğilimini sürdürüyorlar. Hatta aylık faizi %3.69 olan, ama gerçekte yıllık bileşik faizi %60’a dayanan bireysel kredi kartı (BKK) harcaması bile kimseye pahalı gelmiyor. Nitekim geçtiğimiz hafta BKK borç bakiyesi 1.173 milyar liraya yükselmişti.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı