Hayri Kozanoğlu: Yeni yönetimi, ekonomi kurumlarında derin bir çöküntü bekliyor

2022’nin yılsonu bütçe açığı Orta Vadeli Program’da öngörülen 460 milyar TL’nin oldukça altında 119 milyar TL olarak açıklandı. 2023 için 659 milyar TL açık öngörüldüğünü hatırlarsak hükümet 1 trilyon TL civarı devasa bir açık verebilmek için manevra alanı kazandı. Muhtemelen maliye politikası yoluyla, bütçe harcamalarını artırarak ekonomiyi canlandırmanın enflasyonist etkisini gidermek için dolaylı vergilerde indirimler uygulanacak. Ekonomi bıçak sırtında, tüm yapısal sorunları katmerlenmiş biçimde seçimlere gidilecek.

Beşincisi, seçimin sonucu ne olursa olsun yeni yönetimi yaygınlaşan bir yoksulluk, kronik bir işsizlik, emek aleyhine sermaye lehine bozulmuş bir bölüşüm kompozisyonu, birikmiş iç ve dış açıklar, ekonominin kurumsal yapılarında derin bir çöküntü bekliyor olacak. Bu bataktan çıkmak için piyasacı kemer sıkma reçetesinin mi, yoksa kamucu, emek egemen bir programın mı uygulanacağını ise toplumsal muhalefetin acilen tartışması gerekiyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı