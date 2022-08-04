Hayri Kozanoğlu: TÜFE’deki artış zamların hız kesmeyeceğini gösteriyor

TÜFE temmuzda yüzde 79,60, ÜFE ise yüzde 144,71 oranında arttı. ÜFE-TÜFE arasındaki fark 65 puana çıktı. Sanki görünmez bir el tüketici fiyatlarına fren koyarken, üretici fiyatlarını oluruna bırakıyor. TÜFE’deki artışın genele yayılması zamların kolayca hız kesmeyeceğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TUİK) göre temmuz ayında tüketici enflasyonu yüzde 2,37 artışla yüzde 79,60’a yükseldi. Farklı bir açıdan bakınca ise, açıklanan rakam inandırıcı olmayan bir şekilde yüzde 80’in altında kaldı. Yine de bu sonuç son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşmamızı engelleyemedi. Buna karşın üretici fiyatları hızlı temposunu sürdürerek Temmuz ayında yüzde 5,17’lik bir sıçramayla yıllık artış oranını yüzde 144,71’e yükseltti. Böylelikle ÜFE-TÜFE farkı yüzde 65 gibi bir rekora taşındı.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı