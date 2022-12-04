Hayri Kozanoğlu: Sol, sosyalist bir vizyon belgesini sunmak da bizim görevimiz olmalı

Kılıçdaroğlu’nun yüz milyarlarca dolar yabancı sermaye gelecek sözleri açıkçası pek gerçekçi görünmüyor. Norveç, Singapur emekli fonlarından söz ediyor. Bu fonlar ya devlet tahvili alır, ya da borsaya girer. Hem Türkiye’de borsanın ve tahvil piyasasının derinliği belli, hem de bu tarz fonlar üretimi ve istihdamı artırmaz. Hızlı para girişlerinin ülkenin dengelerini bozduğu gibi, dışa bağımlılığı artırdığını da ayrıca biliyoruz.

CHP’nin Yeni Vizyon buluşması biraz fazla uzamakla birlikte genel hatlarıyla başarılı, kendi tabanına heyecan ve şevk verici nitelikte bir organisazyondu. Bir an önce yurtdışına kapağı atma gayreti içinde bulunan gençlere de eğitimin düzeleceği, teknolojinin yakalanacağı, bilgi ve birikimin karşılığını bulacağı bir Türkiye ufku çizilmesi açısından da olumluydu.

Önerilen programın yeterince kamucu, eşitlikçi, bağımsızlıkçı olmadığı eleştirilerini yöneltmek olanaklı. Öyle bir programı halkın önüne koymak; sol, sosyalist bir vizyon belgesini sunmak da bizim görevimiz olmalı.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı