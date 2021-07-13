Hayri Kozanoğlu: İşsizlik rakamlarının ayrıntılarında garip bir tabloyla karşılaşıyoruz

TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalışla yüzde 13,2 düzeyinde gerçekleşti. Buraya kadar normal. Pekâlâ, zaten yüksek olan işsizlik oranı bir parça düşmüş, istihdam edilenlerin sayısı kıpırdamış olabilir. Ancak rakamların ayrıntılarına göz attığımızda garip bir tabloyla karşılaşıyoruz. Son tahlilde, çalışma yaşındaki kadınların sadece yüzde 26,3’ünün, kabataslak dörtte birinin bir işe sahip olduğu hazin bir manzara ortaya çıkmış.

Mayıs’ta bir önceki aya göre çalışma yaşındaki insan sayısı 84 bin artmış Ancak anlaşılmaz bir biçimde işgücüne katılanlar, yani çalışmak isteyenler 481 bin düşmüş. Böylelikle fiilen çalışanların sayısı 216 bin, işsizlerinki ise 265 bin gerilemiş. Sonuçta işgücüne dâhil olmayan çalışma yaşındaki yurttaşlarımızın sayısı garip bir şekilde 566 bin çakılmış.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı