Hayri Kozanoğlu: Faizin olağanüstü bir toplantıyla artırılması beklentisi var

Kamuoyunda %8,50 olan TCMB politika faizinin, 22 Hazirandaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, hatta daha önce olağanüstü bir toplantıyla keskin bir şekilde artırılması beklentisi var. Malum yabancı yatırım bankaları, bu konuda da fikir beyan ediyorlar. Örneğin Morgan Stanley ilk elde %20’ye yükseltilmesini beklediğini açıklıyor. Kur zaten belirgin bir şekilde değer yitirdikten sonra yapılacak bir faiz artışının hem para girişini teşvik etmesi, hem de TL’yi özendirerek kuru dengelemesi bekleniyor. Ancak burada ciddi sorunlar var. Birincisi, reel faiz ancak beklenen enflasyonla nominal faiz bilinirse hesaplanabilir. Ortada ekonomi yönetiminin son açıklanan enflasyon raporundaki geçersizliği açıkça ortada %22,3 enflasyon beklentisinden başka bir gösterge yok. İkincisi, faizin keskin artışı, vadelerin kısa olması nedeniyle hem KOBİ’ler ve bireysel borçlular başta gelmek üzere borçluların kredi riskini artırır, hem de kredi talebini düşürerek ekonomide talebin aniden duruşuna yol açabilir. Bu da ekonomik durgunluk ve artan işsizlik anlamına gelir. Üçüncüsü, bir merkez bankasının tüm faiz artışlarını bir anda yaparak elini göstermesi, hamle kabiliyetini yitirmesi, asla istenmez. O nedenle gerek FED, gerekse ECB faiz artışlarını kademeli gerçekleştiriyorlar. Gelgelelim sıcak para, Erdoğan’ın tabiriyle “Londra’daki tefeciler” giriş yapmak için “bazuka” tabir edilen keskin bir faiz artışı talep ediyor.
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