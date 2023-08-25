Hayri Kozanoğlu: Faiz artışında golü kim yedi?

Faizlerdeki hızlı yükseliş finansman koşullarının uygunluğu nedeniyle kredi kartı limitlerini zorlayan, tüketici kredilerine davranan orta gelirlilerin piyasadan çekilmesini getirecek. Şu anda yüzde 185 artışla 882 milyar TL’yi bulan KK borçları,1.434 miyar TL’ye vuran tüketici kredileri reel olarak azalacak. Aylık yüzde 2.89’a varan kredi kartı nakit ve kredili mevduat faizleri sıçrayacak. Şimdiden faizi yüzde 48’e varan ihtiyaç, yüzde 46.5’a ulaşan tüketici kredisi kullanımları yavaşlayacak. Narkoz etkisiyle, 28 Mayıs seçimlerine borçlanarak giren ve böylelikle geçim sorunlarını tam olarak hissetmeyen yurttaşların yaşam standartları düşecek. Krediler büyük ölçüde şirketler kesiminin bir ayrıcalığı haline gelecek. Yükselen faizler şimdi yüzde 1.6’da seyreden, takibe giren alacaklarda da keskin yükselişlere yol açacak.
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