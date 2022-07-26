Hayri Kozanoğlu: Dolar 20 TL’nin altında nasıl tutuluyor?

Doların bugün 17,80’ler civarında seyretmesi elbette önümüzdeki günlerde 20 TL’ye yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Kamu bankaları eliyle arka kapıdan döviz müdahaleleri, başta BOTAŞ, KİT’lere yapılan döviz satışlarının yavaşlaması ekonomi yönetiminin panik halinde olduğunu gösteriyor. Reeskont kredileri, ihracat gelirlerinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na devri zorunluluğu gibi önlemler de hep döviz rezervlerini güçlendirmeye yönelik hamleler. “Dost” ülkelerle swap anlaşmaları yoluyla Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine “makyaj” yapma çabaları da şu ana kadar olumlu bir sonuç vermese de sürüyor.

Çünkü daha önceki yazılarımızda incelediğimiz gibi cari işlemler açığı artıyor. Açıkları finanse etme olanakları hem küresel ortamın elverişsizliği, hem de Türkiye’nin risklerinin artması üzerine zorlaşıyor. Diğer yandan tüm insanların hemencecik koşup son kuruşlarına kadar döviz almamaları, şimdilik doların nasıl 20 TL’nin altında tutulabildiğini açıklıyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı