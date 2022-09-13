Hayri Kozanoğlu: Covid-19 pandemisi, insani gelişmeye büyük darbe vurdu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı 2021-2022 İnsani Gelişme Raporu’nda büyük zorluklarla ulaşılan insani gelişmenin son iki yıldır geriye gittiği açıklandı. Rapora göre, hâlâ etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi, insani gelişmeye büyük darbe vurdu. Aşıya erişimin adaletsiz olması, zengin ülkelerin her ihtimale karşı aşı stoklarken, yoksul ülkelerin insanlarının bu olanaktan yoksun kalması da durumu kötüleştirdi.

Ukrayna’da süregiden savaş da, hem ölen ve yaralanan insanlarla doğrudan, hem de yükselen gıda ve enerji fiyatlarıyla dolaylı yoldan sefalet koşulları yarattı. Aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları, seller ile kendini hissettiren küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri de insanların yaşam kalitesini aşağı çekti. Rapor belirsizliklerin iyice arttığı bir endişe çağında yaşadığımızı vurguluyor. Bu hengameye katkıda bulunan üç çapraz akımdan söz ediliyor:

Antroposen yani insanın belirleyici olduğu dönemin gezegenimizde yol açtığı yıkıcı değişimler.

Sanayi Devrimi’ne koşut nefes kesici toplumsal dönüşümler.

Kutuplaşmış toplumların sarsıntı ve yalpalamaları.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı