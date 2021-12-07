Hayri Kozanoğlu: Artık analistler Saray’ın nasıl bir algı yaratmak istediğini kestirmeye çalışıyorlar

Ne var ki, Türkiye’de birçok konu nasıl şirazesinden çıkmışsa, ciddiyetini yitirmişse, gerçeklerin yerine propaganda, algı, illüzyon monte edilmeye çalışılıyorsa, bu durum ne yazık ki ekonomik veriler için de geçerlidir. Artık analistler açıklanacak ekonomik istatistiklere ilişkin öngörülerini bir güzellik yarışması paradigması çerçevesinde şekillendiriyorlar. Çoğunlukla olguların ne olduğunu değil, Saray’ın nasıl bir algı yaratmak istediğini kestirmeye çalışıyorlar.
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Zamanında yüksek oylarla seçilen Feyzioğlu, sonrasında çok mu değişti?
Yoğun tehdit altındaki meslektaşlarına yüzü hiç kızarmadan ‘müstemleke aydını’ diyebilen muhteremin marifetinde, nasıl bir cevher bulmuşlardı? Onlar da mı kandırıldı?
Türkiye her yıl 642 milyon ton toprağını kaybediyor
TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç dünyada her beş saniyede, bir futbol sahası büyüklüğünde toprağın erozyona uğradığını, Türkiye’nin ise her yıl 642 milyon ton toprak kaybettiğini söyledi.
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmesine ek protokol
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Beştaş dahil 13 HDP’li vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın da arasında bulunduğu 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis başkanlığına sunuldu.
TL’nin reel değeri dipte
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru 54,33’le tarihin en düşük seviyesine inmiş durumda.