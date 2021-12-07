Hayri Kozanoğlu: Artık analistler Saray’ın nasıl bir algı yaratmak istediğini kestirmeye çalışıyorlar

Ne var ki, Türkiye’de birçok konu nasıl şirazesinden çıkmışsa, ciddiyetini yitirmişse, gerçeklerin yerine propaganda, algı, illüzyon monte edilmeye çalışılıyorsa, bu durum ne yazık ki ekonomik veriler için de geçerlidir. Artık analistler açıklanacak ekonomik istatistiklere ilişkin öngörülerini bir güzellik yarışması paradigması çerçevesinde şekillendiriyorlar. Çoğunlukla olguların ne olduğunu değil, Saray’ın nasıl bir algı yaratmak istediğini kestirmeye çalışıyorlar.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı