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Yaramazlara biraz batar!

Hayrettin Karaman: Müslümanlar dijital sistemi de meşru olarak kullanmanın yollarını bulacaktır

Şu anda kripto para genel olarak maddi değer ve menfaatin mübadelesine aracılık eden bir para değildir; kontrolü devletin elinde olmayan iniş çıkışlarla ve dijital işlemlerle para üzerinden para kazandıran veya kaybettiren bir paramsıdır. Şu halde halihazırda kripto para ne kâğıt paranın yerini tutar ne de sağlam karşılığı ve güvencesi olan, mal ve menfaatin mübadelesine aracılık eden bir paranın yerini tutar.

İleride ne olur?


Bu sorunun cevabı kripto paranın geleceği ile islâmî kurallara uygun bir para sisteminin muhtemel geleceğine bağlıdır.

Telgraf, telefon, hızlı ulaşım araçları, internet… çıktığında Müslümanlar nasıl bunları fıkha uygun olarak kullanmanın yollarını buldularsa dijital sistemi de meşru olarak kullanmanın yollarını bulacaklardır ve kısmen de bulmuşlardır.

Bizim şimdi katılım bankalarımız ve tekafül sigortacılığımız var; onlarla işimizi görmeye devam ediyoruz.

Dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmek isteyen bu deccal sermaye patronları böyle bir hakimiyet aracını, hatta korku yayarak her bir kişiye yerleştirecekleri birer çipi kullanarak insanları robotlar gibi kullanmayı isteyebilirler; ama bilim ve teknoloji yalnızca onların elinde değildir, bu oyunları bozmak mümkündür ve fiilen de bozulmaktadır; yeter ki bizim ve ötekilerin insaf sahibi ilim adamları gerekli çalışmaları yapsınlar ve biz, “düşmanlardan daha güçlü olun” ilâhî emrine uymayı ibadet bilelim.

Hayrettin Karaman’ın yazısı

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