Hayko Cepkin 18 Mayıs’ta stadyum konseri verecek: Yapılamaz denileni yaptık

Müzisyen Hayko Cepkin, 18 Mayıs’ta Beşiktaş’ta bulunan Tüpraş Stadyumu’nda 40 bin müzikseverin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BWO Entertainment ve EEG Expand Entertainment Group iş birliğiyle düzenlenecek konserde Cepkin, yaklaşık 40 bin kişiye seslenecek.

Stadyum şovu, Cepkin’in son albümünden, klasikleşmiş hitlere kadar geniş bir repertuar sunacak.

Bugüne dek hafızalara kazınan tüm şarkılarının yanı sıra farklı tarzlarda eserleri kendi yorumuyla seslendirecek olan Cepkin, özel sürprizleriyle de dinleyicilerini bir kez daha şaşırtacağını söylüyor.

Ansiklopedik konser olacak

18 Mayıs tarihini bilerek seçtiğini belirten Cepkin, şunları kaydetti:

“Ertesi gün 19 Mayıs’ımız… Bizim için çok kıymetli. Fikir olarak da çok doğru bir yere oturacağımızı düşünüyoruz. Biz bu tip projelere her zaman hazır bir ekibiz. Yıllardır sahnede olmayanı yapmış, yapılmaz denileni hayata geçirmiş bir ekip olduğumuz için bu tip projelerde yer almayı hak eden bir isim olduğumuza her zaman inanıyoruz. Yaklaşık 3-3.5 saatlik, 32-33 parçalık bir performans olacak. Gelen seyircimiz arasında, bu 18 yıllık sürece bire bir tanıklık etmiş bir jenerasyon var. Gözlerinin önünde nasıl yaşlandığımızı seyrettikleri; aslında bize bakarken, nasıl süreç geçmiş yaşlanıyorlar derken kendilerinin de 18 yılı geçti… Kendi hatıralarını da hatırlayacakları ansiklopedik bir konser olacak.”

Konser biletleri satışa sunuldu.