Hayatından esinlenen dizi büyük ilgi görmüştü: Seri katil ‘Serpent’ serbest bırakıldı

Asya ülkelerinde 1970’li yıllarda gezgin turistleri öldüren ve Nepal’de 20 yıl hapis yatan seri katil ‘Serpent’ Charles Sobhraj, serbest kalmasının ardından Fransa’ya döndü.

Yirmiden fazla Batılı gezgini öldürdüğü düşünülen Charles Sobhraj, polisten ve yargı sisteminden kolayca sıyrılmayı becerdiği için ‘Serpent’ (yılan) olarak tanınıyordu. 78 yaşındaki adam ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle bırakıldı.

Hintli babayla Vietnamlı anneden dünyaya gelen Fransız uyruklu seri katilin avukatı Isabelle Coutant-Peyre Reuters’a yaptığı açıklamada “O artık özgür bir adam, durumu iyi” dedi ve bir sonraki adımlarının ‘Nepal’e karşı dava açmak olacağını çünkü tüm davaların uydurma olduğunu’ söyledi.

Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizi, en çok izlenen dizilerden oldu.

Sobhraj, 1975’te ABD’li gezgin Connie Jo Bronzich’i öldürmek suçundan tutuklandığı 2003 yılından beri Nepal’de yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyordu. Daha sonra Bronzich’in Kanadalı arkadaşı Laurent Carriere’yi öldürmekten suçlu bulundu.

Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizi ilk yayınlandığı BBC’de Normal People’dan sonra en çok izlenen yapım rekorunu kırmıştı. Daha sonra yayımlandığı Netflix’te de en çok izlenen dizilerden biri oldu.