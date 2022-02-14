‘Hayalet Avcıları’nın yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti

Vizyona girdiği 1984’te o zamana kadar çekilen en pahalı komedi filmi olan ‘Hayalet Avcıları’nın (Ghostbusters) da aralarında bulunduğu gişe rekortmeni filmleri yöneten Kanadalı yönetmen ve yapımcı Ivan Reitman 75 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Canadian Press

Ailesi 2’nci Dünya Savaşı sonrasında ‘Çekoslavakya’daki komünist baskısından kaçarak’ Kanada’ya yerleşen Reitman’ın ABD’nin California eyaletindeki evinde öldüğü açıklandı.

Ailesinin açıklamasında, “Ailemiz, bize daima hayattaki sihri aramamızı öğreten bir baba, bir dede ve bir kocanın ani kaybının üzüntüsünü yaşıyor. Onun filmlerinin dünyanın dört bir tarafındaki çok sayıda insana neşe kaynağı olması, güldürmesi bizler için en büyük mutluluk” dendi.

1946 yılında, günümüzde Slovakya sınırlarında olan Komarno kentinde dünyaya gelen Reitman’ın annesi Nazi Almanya’sı tarafından kurulan Auschwitz Toplama Kampı’na yollanan isimlerdendi; hayatta kalmayı başarmıştı. Babası Çekoslovakya’nın en büyük sirke fabrikalarından birinin sahibiydi.

Savaş sonrasında ailesiyle Kanada’nın Toronto kentine yerleşen Reitman, Mcmaster Üniversitesi’nde eğitim aldı. Kariyerine orada çektiği kısa filmlerle başlayan Reitman, 1978 yapımı ‘National Lampoon’s Animal House’un yapımcılığını üstlendiğinde adından söz ettirdi.

‘Hayalet Avcıları’ (Ghostbusters) onun yönettiği en çok ses getiren filmi oldu. 1989’da devam filmini çekti. Geçen yıl oğlunun yönettiği ‘Hayalet Avcıları: Öteki Dünya’nın (Ghostbusters: Afterlife) yapımcılığını üstlendi. Avusturya-ABD’li oyuncu Arnold Schwarzenegger’le çalıştığı ‘Anaokulu Polisi’ (Kindergarten Cop) ve ‘Ufaklık’ (Junior) ve ‘İkizler’ (Twins) de yönettiği yapımlar arasında yer alıyor.