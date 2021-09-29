Havaya ateş açtığı silahtan düşen mermiyle 17 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa tahliye

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun ‘yorgun mermi’yle ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa beş yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, ‘tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak’ sanığın tahliyesini kararlaştırdı.
Hanife Büşra Konyar, 31 Aralık 2020’de ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi’nde kuzeniyle yürürken aniden yere düşmüş, ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde altı gün tedavi gören Konyar, hayatını kaybetmişti.
Polisin bölgede görülen araçtan takibe başlayarak şüpheli Ömer Kaya’ya ulaşırken bölgedeki aramada boş mermi kovanı bulunmuş, gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Kaya, 6 Ocak’ta tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.
Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ömer Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanığı beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu sekiz ayı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.
AA’ya konuşan Konyar ailesinin avukatı Hasan Efe Uyar karara itiraz edeceklerini söyledi.