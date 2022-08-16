Havaya ateş açılmasın diye köpük sıktılar

Antalya’nın Serik ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için köpük sıkıldı.

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Askere gidecek oto tamircisi Halit Akbulut için Zırlankaya Mahallesi meydanında düzenlenen eğlencede, havaya ateş edilmesinin önüne geçmek için köpük partisi düzenlendi.

Eğlenceye katılan konuklar sıcak havada ferah bir ortamda doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Akbulut, fikri babası ve ağabeyiyle birlikte bulduğunu belirterek, “Asker eğlencelerinde genelde hep silah sıkıldığı için millet rahatsız oluyordu ve eğlenemiyordu. Biz de silah sıkılmasın diye köpük partisi düzenledik. Çok güzel eğlendik ve güzel bir gece geçirdik” dedi.

18 Ağustos’ta Sivas’a gideceğini ifade eden Akbulut, askere gidebilmek için 110’dan 92 kiloya düştüğünü sözlerine ekledi.