Havalar soğudu, güneş erkenden batıyor diye kendinizi eve kapatmayın

Yılın ‘o’ zamanı çoktan geldi. Güneş erken batıyor, hava giderek soğuyor. Dolayısıyla iç mekanlarda daha fazla zaman geçiriyoruz, yaza kıyasla daha az sosyalleşiyoruz. İşte tüm bunlar, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza zarar verebilir!

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Eğer siz de kış aylarında enerjinizin düştüğünü, günlük rutinleri yerine getirmekte zorlandığınızı fark ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok insan yılın bu döneminde benzer olumsuz duygularla mücadele ediyor. Kış aylarında zihinsel sağlığınızı korumaksa genel sağlığınızı desteklemek açısından önemli. Peki ne yapmalı?

Soğuk demeyin, dışarı çıkın

Düzenli egzersizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa faydaları ortada. Günde 15 dakika bile olsa orta seviye egzersiz yapmak, enerjinizi artırabilir, daha iyi uyumanızı sağlayabilir ve ruh halinizi iyileştirebilir.

Hava soğuk diye kendinizi içeriye mahkum etmeyin. Aksine kış aylarında formda kalmak için yaratıcılığınızı kullanın. Örneğin sevdiğiniz arkadaşlarınızla toplanıp yürüyüşe çıkmanız temiz hava almak ve gerekli D vitaminini elde etmek için harika olabilir. Dışarı çıkamıyorsanız çevrimiçi videolar veya katılabileceğiniz sanal sınıflar aracılığıyla evde egzersiz yapın.

Kısaca ister dışarıda ister içeride olsun, bir egzersiz rutini oluşturarak siz de kışın zihninizi ve bedeninizi güçlü tutun.

Sağlıklı beslenme ve uyku alışkanlığına dikkat

Dengeli bir diyet, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin temel bileşeni. İşlenmiş gıdalar ve rafine şeker bakımından yüksek diyetler, başta depresyon olmak üzere çeşitli duygudurum bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle diyetinizi sağlıklı meyve, sebze ve proteinlerle doldurun. Elbette ara sıra kendinizi şımartmayı da unutmayın.

Benzer şekilde iyi bir gece uykusu almak da hayati önem taşır. Çok fazla şeker tüketmek nasıl ki ruh halinizi kötüleştirebiliyorsa yetersiz uyku da benzer bir etkiye neden olabilir. Yeteri kadar uyumamak, artan depresyon riskiyle ilişkilendirilir. İdeal düzeyde uyku ise zihinsel ve duygusal dayanıklılığınızı artırabilir.

Kendinize bir destek sistemi oluşturun

Araştırmalara göre güçlü bir destek sistemine sahip olmak ve sosyal etkileşimi sürdürmek olumsuz zihinsel sağlık belirtilerini azaltmada büyük ölçüde faydalı. Ancak kış ayları bu konuda benzersiz zorluklar getiriyor. Yine de soğuk kış günlerinde de sevdiklerinizle bağlantı kurmanın farklı yollarını bulabilirsiniz. Onlarla evlerinizde görüşebilir veya düzenli görüntülü sohbetler planlayabilirsiniz.

Fiziksel sağlığınıza da dikkat edin

Zihinsel sağlığınıza dikkat etmeniz demek, fiziksel sağlığınızı da ihmal etmemeyi gerektirir. Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizi, sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Artık çoğu muayenehane online olarak da hizmet veriyor. Böylece soğuk havada dışarı çıkmanıza gerek kalmadan fiziksel sağlığınıza da dikkat edebilirsiniz.

Farklı zihinsel sağlık uygulamalarından yararlanın

Terapistler tarafından önerilen çeşitli zihinsel sağlık uygulamaları da kış aylarında kendinizi daha iyi hissetmenize yarayabilir. Siz de aşağıdaki uygulamaları, günlük yaşamınıza uyarlayabilirsiniz:

Günlük tutun. Yazmak, düşünceleriniz ve duygularınıza dair farkındalık geliştirmenin etkili bir yoludur. Her günün sonunda 10 dakikanızı buna ayırarak duygu ve düşüncelerinizin kaynağını, yoğunluğunu ve onlara nasıl tepki verdiğinizi belgeleyin.

Gevşeme ve stres azaltma tekniklerini deneyin. Derin nefes egzersizleri, meditasyon ve hayal kurma gibi teknikler stresi azaltmaya ve kontrol duygusunu artırmaya yardımcı olabilir. Sıkıntılı veya stresli bir durumda bu teknikleri uygulamak, olumsuz düşünce kalıplarının döngüsünü kırabilir ve zihninizi temizleyerek daha mantıklı düşünmenizi sağlayabilir.

Ertelediğiniz etkinlikleri planlayın. Stresli olduğumuzda, genellikle ilk önce zevkli aktivitelerden vazgeçeriz. Bu özellikle evden çıkmanın ve motive olmanın zorlaştığı kış aylarında geçerlidir. İşte bu zevk aldığınız aktivitelere kendinizi zorlayarak katılmanız, olumsuz düşünceleri azaltabilir ve olumlu hisleri artırabilir. Bu yüzden ertelediğiniz etkinlikleri planlamayı deneyin. Yürüyüşe çıkın, bir hobi üzerine çalışın veya yeni bir beceri öğrenin. Tüm bunları planlarsanız onları uygulama ihtimaliniz artacaktır.

Sonuçta kış ayları kendinizi daha izole, motivasyonsuz veya stresli hissetmenize neden olabilir. Bu ipuçları zihinsel sağlığınızı yönetmenize yardımcı olsa da olumsuz duygularla başa çıkmakta zorlanıyorsanız bir uzmana başvurmayı unutmayın…

Kaynak: lifespan.org