Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre hava sıcaklığı gelecek üç günlük periyotta ülke genelinde artacak.


Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelecek üç günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara’da 25-26-28, İstanbul’da 21-20-21, İzmir’de 29-27-28, Adana’da 33-33-34, Samsun’da 21-22-21, Erzurum’da 15-17-18 ve Şanlıurfa’da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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