Hava serinliyor

Marmara Bölgesi’nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’ye göre bölgede mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren ‘hissedilir derecede’ azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına inecek.

Ülke genelinde düşüş olacak

Türkiye genelinde de yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor.

Serin havayla birlikte, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış yağabilir.

Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

Üç büyük ilde hava durumu

İstanbul’da hava yarın parçalı bulutlu olacak. Kentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara’da yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de ise üç gün boyunca yağış beklenmezken havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.