Hatay’daki balık ölümlerinin sebebi yetersiz oksijen

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri’yle Akdeniz’in buluştuğu noktadaki balık ölümlerinin sebebinin sudaki oksijen yetersizliği olduğu bildirildi.
Tekebaşı mahallesinde nehrin Akdeniz’e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde 6 Eylül’de toplu balık ölümleri üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek ölü balıklardan ve sudan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
İncelemenin ilk sonuçlarında balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.
Ekiplerin konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.