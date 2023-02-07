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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nden Hatay’a giden kurtarma ekibi enkazdan biri çocuk üç kişiyi kurtardı.

Fotoğraflar: AA

Ataşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlardan ve iki arama köpeğinden oluşan arama kurtarma ekibi ATAK, Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından üç depremzedeyi kurtardı.


Depremde yıkılan bir evin enkazından, adının Metehan olduğunu söyleyen 8 yaşlarında bir çocuk ve 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu ile bir yetişkin daha sağlıklı olarak çıkarıldı.

Hafif yaralı olan depremzedelere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Deprem

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