Hatay’da rehine kurtarma operasyonu

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, bir kişiyi yedi gündür rehin tuttukları belirlenen dört şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisinden 500 bin dolar (9 milyon 88 bin lira) istenen bir kişinin Odabaşı Mahallesi’nde alıkonulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek rehin tutulan kişiyi kurtardı.

Zanlılar G.D., Y.B,, Ö.K. ve U.S. gözaltına alındı, adreste ruhsatsız dört tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.