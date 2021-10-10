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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da kız arkadaşını satırla yaralayan adam tutuklandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde kız arkadaşını satırla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İlçede 8 Ekim’de kız arkadaşı E.D.’yi satırla yaralaması güvenlik kamerasına yansıyan ve dün gözaltına alınan O.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


AA’nın aktardığına göre adliyeye sevk edilen O.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay Valiliği’nin dünkü yazılı açıklamasında, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayına ilişkin araştırma yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada, zanlının gözaltına alındığı, şiddete maruz kalan kadının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirilmişti.

Satırlı saldırgandan kaçan kadının yanına koştuğu beş adam şiddeti öylece durup izledi

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