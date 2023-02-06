Hatay’da hasar alan hastanelerdeki hastalar Mersin ve Adana’ya sevk ediliyor

Hatay’da yıkılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki hastalar Mersin ve Adana’daki şehir hastanelerine sevk ediliyor.

Hatay. (AA)

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 100 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1651. Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…

Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları dedi: “Şu ana kadar 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin 119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastanesi’nin eski binası depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki yaralıları ambulansla İskenderun’dan Mersin Şehir Hastanesi’ne, Hatay’daki yaralılarıysa Adana Şehir Hastanesi’ne naklediyoruz. Bölge hastanelerimzde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Tüm sağlık çalışanlarımız tam kadro görev başında yarlılarımızı tedavi ediyor. Ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı.”

Savunma Bakanı Hulusi Akar da, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı’na yanaşarak yaralıları Mersin’deki hastanelere sevk edeceğini duyurdu.