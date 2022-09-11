Hatay’da avcılar, av koruma memurunu öldürdü

Hatay’ın Defne ilçesinde izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi’nin av koruma ve kontrol ekibi, Ballıöz Mahallesi’nin kırsalını denetledi.

Denetim sırasında kaçak avcılarla karşılaşan ekip görevlisi M.A.K. ve M.A, müdahale etmek istedikleri sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.A.K’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.