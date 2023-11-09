Hatay’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek “İlimizde saat 05:32’de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” dendi.