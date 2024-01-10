Hatay’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay’da saat 22.38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre merkez üssü Samandağ olan depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Bolu’da saat 23.59’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta altı askerin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını duyurdu.
Avrupa Birliği’nin (AB) Kızıldeniz’deki ticari gemileri İran destekli Husilerin saldırılarından korumak için bölgeye savaş gemileri göndermeyi planladığı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beş askerin yaşamını yitirmesi üzerine Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Erzurum merkezli 10 ilde ‘sazan sarmalı’ olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 20 şüpheliden sekizi tutuklandı.