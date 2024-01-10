Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay’da saat 22.38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre merkez üssü Samandağ olan depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.


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