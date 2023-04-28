Hatay’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay’da saat 8:15’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Hatay’da saat 8:15’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Togg için çekilişle sipariş hakkı kazananlar, araçlarını 30 Nisan’dan itibaren teslim alacak. Bu tarih daha önce üç kez ertelenmişti.
Hatay’da saat 8:15’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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