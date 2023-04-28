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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay’da saat 8:15’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem

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