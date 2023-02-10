Hatay’a giden doktor: Yardımlarınızı ileriye dönük yapın; istiflenip çürütülüyor

BİLAL ÇELİK

Üç gündür depremin vurduğu Hatay’a giden plastik cerrah Evrim Uçkunkaya, gönderilen yardımların iyi koordine edilmediğinden istiflenip heba edildiğini; bunların ileriye dönük yapılması gerektiğini söyledi.

Depremin vurduğu Hatay. (AA)

Doktorların olduğu bir gruba sesli mesaj bırakan Uçkunkaya, Hatay Devlet Hastanesi’nin de bir morgu andırdığını anlattı. Uçkunkaya, gönderilen malzemelerin AFAD çadırlarında istiflendiğini anlatarak, daha sonra bunların dışarıya bırakıldığı için ıslanıp çürüdüğünü kaydetti.

Uçkunkaya, mesajında şunları anlattı:

*Hatay Devlet Hastanesi’ndeki hastane kullanılmıyor. Hastanenin içi cesetlerle dolu. Çünkü ilk sarsıntıdan sonra çıkabilenler çıkmış. Yoğun bakım hemşireleri alabildiği kadar bebeği kucağına almış çıkmış. Kalanların hepsi hastanede… Öyle etrafta duruyorlar. İnanılmaz çok ölü var. Kefen yetmiyor. İnanılmaz bir koku var.

*Hijyende inanılmaz bir problem var. Tuvalet yok. Elimizi yıkayamıyoruz. Tuvalete gidemiyoruz. Çimenlere yolluyorlar.

‘AFAD’ın çadırına istifleniyor’

*Yollamayın diye söylemiyorum. Yeteri kadar malzeme; ilaç, battaniye, yorgan, kıyafet var. Bunlar çoğaldığı zaman bunlar AFAD’ın çadırlarında istifleniyor. Ve böyle atılarak istifleniyor. Bu battaniyeler ve kıyafetler ve ayakkabılar sonra dışarı bırakılıyor. Gelip insanlar kendilerine göre deneyip seçsinler alsınlar diye.

*Burada tabii ki hava çok soğuk ve çok rutubet var. Günün sonunda bunlar hepsi ıslanıyor. İnsanların da işine yaramıyor ıslak eşyalar, ıslak battaniyeler. Sonra orada yol kenarlarında çürüyor. Böyle bir durum var. İnanın yeteri kadar malzeme yollamayın diyorum. Yollamayın diye demiyorum.

*Bugün dönerken de gördük ki yol dolu; TIR’larla, kamyonlarla, kamyonetlerle… Artık trafik ilerlemiyor ve eminim ki bu önümüzdeki günlerde de devam edecek.

‘Önümüzdeki aylara saklayalım’

*Ama talan olacak, heba olacak, istediğimiz yerlere ulaşmayacak. O yüzden enerjimizi, paramızı ve düşüncelerimizi önümüzdeki haftalara, önümüzdeki aylara saklamamız gerekiyor.

*Çünkü bu bizim sadece gördüğümüz küçücük bir şey. Bunun altında bu çocukların ve erişkinlere birkaç gündür oldukça fazla ampütasyon yapıyoruz.

‘Büyük rehabilitasyon merkezlerine ihtiyacımız olacak’

*Bu çocuklara çok fazla proteze, orteze, yürüme araçlarına yani birçok şeylere ihtiyacı olacak. Çok büyük rehabilitasyon merkezlerine ihtiyacımız olacak. Yuvalara, ilkokullara, kreşlere ihtiyacımız olacak. Belki kimsesizler evine, bakım evlerine ihtiyaçlarımız olacak. Bizi çok ağır, çok zor maddi ve manevi günler bekliyor.

‘Organizasyonla yapılmalı’

*Kişisel hareket etmek yerine, büyük organizasyonlarla ya da küçük organizasyonlarla ama kişisel olmadan bir şeyler yapmak gerekiyor. Birebir şahıslara eğer eline verebiliyorsunuz vermek manalı.

‘AFAD, UKOME oldurtmuyor’

*Yoksa inanın olmuyor, yani olamıyor. Hala dediğim gibi olmuyor, oldurmuyorlar. AFAD gitmiyor, UMKE yetersiz.

*Organize olup daha güzel, daha büyük, daha toplu işler yapmayı ben tavsiye ediyorum. Yapacağınız her işte varım, olmak da isterim. Elimden ne geliyorsa da lütfen bana da söyleyin. Sizi bilgilendiririm.

*Hiçbir şey internette gördüğünüz, televizyonda gördüğünüz gibi değil. Bizim bugünkü üç saatlik akşam sabaha doğru yolculuğumuzda şehir kokuyor.

*Artık şehir gaz kokuyor. Doğal gaz kokusu değil bu. İnsanlar çürüyorlar. Kangren kokuyor, ölü kokuyor; yani Hatay ölü kokuyor. Daha bunların toplanması gerekiyor.

*Çok uzun günler var. O yüzden bence hızlı ve pratik hareket etmek şu anda çok zor. Daha organize, daha uzun soluklu şeyler yapalım derim ben.