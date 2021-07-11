Hastaneye götürülen mahkumu araca çarpıp kaçırdı

Avustralya’da, bir kişi, hastaneye sevk edilen bir mahkumu araca çarpıp kaçırdı.
Başkent Canberra’daki bir cezaevinde yatan 28 yaşındaki Kane Quinn cuma günü hastaneye götürülürken Hollywood filmlerini aratmayan bir ‘kaçırma eylemi’ düzenlendi.
Polis, Quinn’i taşıyan polis aracına hastane yakınında beyaz renkli bir cipin çarptığını ve mahkumu alıp kaçtığını açıkladı.
Yaşananlara şahit olan hastane çalışanı Annie di Silva, “80 kilometre hızla geldi ve çarptı. O sırada mahkum inip cipe bindi ve aksi yönde hızla uzaklaştılar” dedi.
Polis adına açıklama yapan Shane Scott şunları söyledi: “Uzun yıllardır Canberra’da görev yapıyorum böyle bir şeye tanık olmadım. Mahkumu taşıyan araçtaki arkadaşlarımız cipin onları takip ettiğini fark etmişler, önlem almaya çalışmışlar ancak o sırada cip hızla gelip blinçli olarak çarpmış. Film sahnesi gibi. İki araçta bulunan kişilerin de canı tehlikeye atıldı. Ekiplerimiz Canberra’nın dört bir yanında kaçırılan mahkumu ve tabii kaçıran kişiyi arıyor.”
Quinn’i ‘özgürlüğüne kavuşturmak amacıyla’ kullanan cipin bir saat sonra terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğu belirtilirken polis, bilgi sahibi olanların, Quinn’in görenlerin derhal onlara bildirmesini istedi.