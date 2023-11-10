Hastane otoparkındaki otomobilde kadın cesedi bulundu

Ataşehir’de bir kadın, hastane otoparkındaki otomobilin yolcu koltuğunda ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yol çalışması yapan işçiler, park halindeki 34 ZH 4755 plakalı otomobilde bir kadının emniyet kemeri takılı vaziyette uzun süredir hareketsiz olduğunu fark ederek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin konuyla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.