Hastane aşısız hastaya kalp nakli yapmayı reddetti

ABD’de bir hastane, bir hastaya kalp nakli yapmayı reddetmesinin gerekçeleri arasında hastanın aşısız olmasını da saydı.

Fotoğraf: CBS

31 yaşındaki acil kalp nakli ihtiyacı olan DJ Ferguson, kalp ameliyatlarında öncü hastanelerden biri olan Boston’daki Brigham and Women’s Hospital’da organ nakil listesinden çıkarıldı.

Babası, oğlu Ferguson’ın aşıya inanmadığını, temel ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan hastane sözcüsüyse protokole uyduklarını belirterek “Bağışlanan organların yetersizliği nedeniyle organ nakli yapılan hastanın hayatta kalma şansının en yüksek olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Hastanenin hem başarılı bir operasyon için en iyi şansı yaratmak hem de bağışıklık sistemlerinin büyük ölçüde baskılandığı göz önüne alındığında hastanın nakilden sonra hayatta kalmasını optimize etmek için nakil adaylarında Covid-19 aşısı ve gerekli yaşam tarzı davranışları aradığı belirtildi.

Hastanenin açıklamasında, hastanın organ nakli için seçilmemesinde aşısız olması durumu dışında faktörlerin de olduğu vurgulanmaya çalışılsa da hasta mahremiyeti gerekçe gösterilerek ayrıntılar verilmedi.