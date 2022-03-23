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Yaramazlara biraz batar!

Hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi duvar kırılarak kurtarıldı


İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hastanenin Sultangazi Haseki Yerleşkesi’ndeki 21 No’lu asansörün fren sistemi dün saat 15:12’de ikinci katla birinci kat arasında ‘ani hareket nedeniyle’ devreye girdi.


Bakım firması çalışanları tarafından asansöre müdahale edildi. Ancak asansörün panodan da hareket ettirilemedi. Kat aralığındaki alçıpan kırılarak içerideki ikisi personel 13 kişi asansörden saat 15:58’de tahliye edildi.

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